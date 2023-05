La Diga del Gleno | una passeggiata sulle sponde di una tragedia

(Di domenica 28 maggio 2023) Valle di Scalve. Era il 1 dicembre 1923 quando le frazioni di Bueggio, Azzone e altre abitazioni fino a Darfo vennero spazzate via dalla forza distruttrice dell’acqua. Bisogna camminare poco più di un’ora, senza fare troppa fatica, ma passeggiare lungo ledel lago delsignifica ripercorrere la storia di unaper certi versi annunciata. Una delle più grandi calamità dell’Italia post-unitaria, complice la colata di fango che investì l’Alta Val di Scalve causando la morte di 356 persone. Una catastrofe che coinvolse una struttura lunga 260 metri, capace di contenere 6 milioni di metri cubi d’acqua raccolti in un lago artificiale esteso per 400 mila metri quadrati ed alimentato dai torrenti Povo, Nembo e da affluenti minori. Laera unica al mondo. Composta da un sistema misto a gravità e archi ...

