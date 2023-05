La classifica che non vorremmo mai leggere | i Paesi più infelici al mondo | Attenzione all’Italia

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 28 maggio 2023) Stilata anche quest’anno ladeipiùalin base allaHami: ecco dove si trova l’Italia. Ci sono notizie che nonmaie informazioni che preferiremmo non avere mai. Sono ormai anni che l’andamento delle situazione economica e geo-politica mondiale è fonte di cattive notizie. Il professor Hanke ha stilato ladeipiùal– Grantennistoscana.itDal 2020 ad oggi abbiamo assistito e vissuto una lunga e costante crisi economico-sociale di cui al momento non riusciamo a vedere la fine. Non vi è dubbio che questa situazione sia generalizzata e che dunque tutto ilstia vivendo un periodo infelice, ...