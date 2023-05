Kvaratskhelia | a giugno il rinnovo con il Napoli fino al 2028 CorSport

...partita con la Sampdoria del 4. Palloni champions (LaPresse) - Calciomercato.itCon lui potrebbe andare via anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo artefice dei colpi Kim e, ...Simeone è stato convocato dal ct Scaloni per la tournèe dell'Argentina in programma ain Asia: una bellissima notizia per il centravanti del Napoli che farà parte del gruppo dei ...... con il presidente Aurelio De Laurentiis e gli azzurri Simeone ,e Raspadori . ... " Sarà l'inno del Napoli nella prossima stagione ! Il 4ci sarà la festa al Maradona. Sarà ...

Napoli, Kvaratskhelia ko: è in dubbio per la sfida con l'Inter Tuttosport

Dopo la vittoria, scoppia il caos in società: ora anche l'allenatore pensa all'addio, può presentare le dimissioni ...Simeone è stato convocato dal ct Scaloni per la tournèe dell’Argentina in programma a giugno in Asia: una bellissima notizia per il centravanti del Napoli che farà ...