Koulibaly rifiutò 8 milioni dalla Juventus

(Di domenica 28 maggio 2023) Uno dei calciatori che ha fatto la storia del Napoli negli ultimi anni è stato sicuramente Kalidou. Il calciatore senegalese non è riuscito però negli anni a vincere lo scudetto ed ha visto l’impresa degli azzurri dall’Inghilterra. Difatti in estateha scelto di provare una nuova esperienza trasferendosi al Chelsea, squadra che però L'articolo

Ma c'è anche lui dietro la sommossa anti - allenatore, come la notte con il Salisburgo in cui la squadradi tornare in ritiro, di fatto condannando all'esonero Ancelotti.La scelta di: lascia il Napoli e accetta il super ingaggio del Chelsea. Parole che devono aver risuonato a lungo nella mente di, che lascia Napoli dopo otto stagioni da ...La confessione disul futuro agli amici più stretti . Il timore, visto anche il fiorire di indiscrezioni e rumors di mercato , è che la storia possa ripetersi. Ma il quotidiano Il Mattino, ...