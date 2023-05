(Di domenica 28 maggio 2023) Fine maggio di sangue sulle strade bergamasche, con vittime anche molto. Dopo la tragedia di Riva di Solto lunedì (22 maggio), dove il 22enne di Sovere Matteo Gualeni è deceduto in seguito a una caduta dalla suadue drammi simili si sono consumati tra la tarda serata e la nottata di venerdì (26 maggio). Il primo incidente mortale poco prima delle 23, a Trescore Balneario. A perdere la vitaTebaldi, 18enne di Grone. Il ragazzo stava percorrendo in scooter via Fornaci, la strada che da Trescore Balneario porta a Entratico. Dietro di lui, sullo stesso mezzo, una ragazza di 14 anni. Giunti all’altezza del concessionario Trebicar, i duesono stati travolti da un’auto guidata da un 44enne che poi è finita in un fosso. Nel tremendo impattoTebaldi ha ...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della CameraMcCarthy si stanno ...Enria (vigilanza BCE) ha affermato che 'lo stato di salute delle banche europee è buono' e che 'la ...... i vincitori del Premio Paganini Giuseppe Gibboni, Ning Feng eZhu, i cameristi dell'... un concerto dedicato al canto gregoriano con la Missa de Beata Vergine diGabrieli con l'insieme ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo speaker della CameraMcCarthy si stanno ...Enria (vigilanza BCE) ha affermato che "lo stato di salute delle banche europee è buono" e che "la ...

Kevin e Andrea, altri due giovani morti in moto a distanza di tre ore BergamoNews.it

Andrea Dall'Ara, 30 anni, di Bergamo è morto nella notte tra venerdì e oggi (sabato 27 maggio) per le ferite riportate dopo uno scontro in moto in via Broseta con un'auto. A bordo dell'autovettura un ...Il punto più basso in 55 anni di storia. A Castell’Arquato l’Andrea Costa ha detto addio, o forse arrivederci, ai “campionati veri”, coronando nel modo ...