Juventus senza anima e idee | al Milan basta pochissimo per prendersi la Champions

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) La corsasi decide anzitempo, si decide colche, tra mille difficoltà, agguanta il quarto posto e lo blindadover rischiare lo psicodramma con la fatal Verona, mentre lacon i dieci punti di penalizzazione resta settima e al limite potrà arrivare quinta. Game over per i bianconeri e probabilmente per Allegri, aggrappato a un contratto oneroso ma sempre meno saldo con prestazioni prive di, e questa non è una novità, ma anche di, coraggio, voglia di giocarsi qualcosa. Il motivatore che tanto era stato decantato fin qui, nelle ultime settimane non ha arginato gli ultimi risvolti della giustizia sportiva e l’eliminazione col Siviglia: l’Europa che conta scappa via in pochi giorni, quella minore va conquistata perché il rischio è di ritrovarsi ...