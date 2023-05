Juventus-Milan | quando il 28 maggio è molto di più di una semplice data

(Di domenica 28 maggio 2023) Esattamente vent'anni fa i rossoneri di Carlo Ancelotti superarono ai rigori i bianconeri di Lippi e si laurearono campioni d'Europa per la sesta volta nella storia: oggi quel match vale miolto meno, ma in chiave Champions rimane sempre fondamentale

Il Milan scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro la Juventus nella sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. SQUADRA ARBITRALE Arbitro: MARIANI Assistenti: ...La sfida che vale una stagione. Juventus-Milan, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino (fischio d'inizio ore 20.45, arbitra Maurizio Mariani), può regalare la Champions League al Diavo ...