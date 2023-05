Juventus-Milan | le probabili formazioni

(Di domenica 28 maggio 2023) Questa sera alle 20.45 in campo la sfida di Serie A tra, ecco leQuesta sera alle 20.45 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri(4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

La, reduce dalla nuova penalizzazione e dalla pesante sconfitta di Empoli, ha bisogno di reagire contro ilnel match dell'Allianz Stadium valevole per la trentasettesima e penultima ......lasciano aperta la corsa per un solo posto nella prossima Champions League (al netto del processo bis alla). Con Napoli, Lazio e Inter già aritmeticamente qualificate se la giocanoe ...Il, dopo aver ritrovato il successo con la Sampdoria, torna in campo per affrontare lanel match dell'Allianz Stadium valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato ...

Un vero e proprio spareggio, quello che attende la Juventus nel match contro il Milan. Il momento della verità che permetterà di capire quanto ci possa essere di salvabile nella stagione vissuta dalla ...La probabile formazione del Milan per la sfida contro la Juventus Vincere per chiudere definitivamente la corsa al quarto posto e assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League. Questo l ...