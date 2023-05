Juventus-Milan | le formazioni ufficiali

(Di domenica 28 maggio 2023) Le scelteper la sfida odierna, in programma per le pre 20:45 all'Allianz Stadium di Torino

Commenta per primo Ante Rebic non va neanche in panchina allo Stadium per, gara che chiude il penultimo turno di Serie A. Il croato è stato escluso dalla distinta, apprende la nostra redazione, per scelta tecnica; dunque sia che si tratti di motivi ...2 I tifosi dellaprotestano contro il caro biglietti prima della partita contro ilallo Stadium. Cori e striscioni contro l'aumento dei prezzi che allontana i tifosi dagli stadi. Di seguito le immagini ...Alle 20.45 chiude. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo . Sabato la Salernitana ha battuto 3 - 2 in rimonta l'...

Olivier Giroud partirà titolare dal 1' contro la Juventus, il cui fischio d'inizio è alle 20.45. L'attaccante del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-match della 37esima giornata di Serie A.Il CFO della Juventus Francesco Calvo è stato intervistato da Dazn. Le sue parole: Juventus-Milan particolare. C'è una porticina per l'Europa aperta, alcuni giocatori potrebbero salutare. Qual è il ...