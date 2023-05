Juventus-Milan | le chiavi della gara di ‘acmilan com’ | Serie A News

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledi 'ac.com' in vista di, in programma alle ore 20:45 di domenica 28 maggio

Alle 18 c'è Lazio - Cremonese, alle 20.45 chiude. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo . Sabato la Salernitana ...Tra nomi esotici e reali necessità,sono pronte a sfidarsi. Lo faranno questa sera, all'Allianz Stadium di Torino. E lo faranno per questi calciatori, in attesa di capire il proprio ...Il Napoli vorrà rinforzare la rosa per continuare a dominare il campionato, Inter edovranno migliorarsi se vogliono tornare a competere per lo scudetto mentre laè attesa (...

La sfida allo Stadium di Torino si gioca domenica 28 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Dopo il successo per 2-0 nella ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...