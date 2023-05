Juventus-Milan | Bonucci | “Stagione brutta e senza trofei | dispiace”

Nel posticipo della 37.ma giornata di Serie A, ilbatte laall'Allianz Stadium con il risultato di 0 - 1, grazie alla rete di Olivier Giroud al 40'. La squadra di Pioli è matematicamente qualificata per la Champions League della ...AGI - Ilha staccato l'ultimo pass utile per prendere parte alla Champions League 2023/2024. Con la vittoria per 1 - 0 all'Allianz Stadium contro la, i rossoneri hanno cosi' blindato la quarta ...... 430, Leonardo Bonucci da capitano ci mette la faccia sull'ultima gara casalinga stagionale della, chiusa con la sconfitta col, con un ponte tra passato, presente e futuro. PUNTO ...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

E adesso provate a dividerli. Ci penserà forse Inzaghi nella finale di Istanbul, l'unico che alla fine dovrà scegliere se affiancare a Lautaro il 9 nerazzurro Dzeko, come ..."E' stata una stagione anomala, non la auguro a nessun collega: altre squadre avrebbero fatto 50 punti in queste condizioni": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta pe ...