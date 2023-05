Juventus-Milan | Allegri | “Altre squadre vanno in Champions perché ci hanno tolto i punti”

(Di domenica 28 maggio 2023) Il tecnico della, Massi, ha parlato dopo la sconfitta per 0-1 arrivata contro il. Ecco le sue parole: “Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi per la stagione importante e straordinaria. Cerchermo di chiuderla con onore. Una stagione così non la auguro a nessuno. Togli, mettiecc. Stasera non c’è da parlare di niente. Abbiamo fatto ciò che potevamo fare, una stagione anomala sotto gli occhi di tutti. Guardando la classifica e si dice che abbiamo fatto una stagione negativa, ma alla fine abbiamo fatto 69in campo, non accettiamo che si dica così”. E ancora: “Fase offensiva? Le energie mentali le abbiamo finite. La staginoe è finita a Siviglia. Stasera abbiamo fatto bene, ma poi abbiamo sbagliato la marcatura dove Giroud ha fatto un gol ...

Terza sconfitta consecutiva dellache abbandona ogni speranza di Champions, affondata dalla zuccata vincente di Giroud. Champions matematica per i rossoneri, eè tutta qui, perché c'è poco altro da raccontare. Rischia di essere l'ultima allo Stadium per Rabiot, Di Maria, Paredes e non solo, che chiudono tra i fischi dei tifosi, mentre alla ...Commenta per primo Finisce 01 - all'Allianz Stadium. Grazie a questo successo, ilriesca a vincere entrambe le sfide stagionali contro lain Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni , dopo il 1990/91 e il 2009/10. Lo riporta Opta .È appena la terza volta in 50 anni che ilbatte laall'andata e al ritorno e probabilmente andrà considerato anche questo al momento dei giudizi. @GianniVisnadi

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Il Milan supera 1-0 la Juventus allo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e conquista matematicamente un posto in Champions League nella prossima stagione, salendo a 67 punti, ...La stagione della Juventus volge al termine, e nel peggiore dei modi. L’eliminazione di Siviglia, il tonfo di Empoli (con tutte le attenuanti del caso) e ora la sconfitta nell’ultima in casa contro il ...