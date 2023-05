Juventus - Milan 0 - 1 | le pagelle | Chiesa e Di Maria fantasmi | capolavoro Giroud e Calabria c' è

E il, con il compitino, resta in vantaggio. Esce Di Maria subissato di fischi, entrano Milik e Paredes. Per il Fideo è il commiato amaro, amarissimo dal pubblico di casa. Servirebbe una magia ...Giroud - autore del gol decisivo per la vittoria delsul campo della Juve - è il migliore in campo del match dello Stadium insieme a Calabria. Tra i bianconeri male Kostic, Chiesa e Di Maria. Tutti i voti del posticipo della 37giornata a cura di ...Una sfida praticamente diretta per l'accesso alla prossima Champions League quella tra. Alla fine, in uno Stadium permeato da una coltre di silenzio almeno sino al 20' (protesta trasversale degli ultras, con quelli rossoneri assenti), la compagine milanista ha avuto la ...

Ironie e sfottò sul web dopo la vittoria dei rossoneri allo Stadium che regala a Pioli il quarto posto in campionato ...In attesa di sapere se Juventus-Milan sarà l'ultima partita allo Stadium per Angel Di Maria, l'argentino è stato sostituito al 63' e ha ricevuto bordate di fischi da parte della tifoseria bianconera.