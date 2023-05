Juventus-Milan 0-1 | inizia la ripresa | LIVE NEWS

Laospita all'Allianz Stadium ildi Pioli, per l'ultima casalinga della propria difficile stagione. Allegri stupisce mettendo in campo un offensivo 3 - 4 - 3. Il fronte offensivo composto ...La penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juve è ingiusta ma è 'acqua passata'. Queste le parole del Cfo dellaFrancesco Calvo, a Dazn, prima della gara con il. La società bianconera, a quanto pare, sembra orientata ad accettare il verdetto della Corte d'appello della Figc pur continuando a ...Cambia tutto per la formazione di Allegri che, con una vittoria sul, può ambire ancora ad un ... laha proposto un gioco completamente abulico , dove gli avversari hanno sempre avuto la ...

57' Sostituzione per il Milan: Saelemaekers rileva Messias. Prima sostituzione per Pioli che vuole dare freschezza al settore destro d'attacco. 56' Cuadrado viene ammonito dopo ...56' Primo cambio del match. Dentro Saelemaekers, fuori uno spento Messias 56' Ammonito Cuadrado per proteste 55' Milan intorpidito in questo avvio di ripresa. Rabiot trova spazio ...