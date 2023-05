Juventus - Milan 0 - 1 | gol di Giroud | rossoneri in Champions

... 430, Leonardo Bonucci da capitano ci mette la faccia sull'ultima gara casalinga stagionale della, chiusa con la sconfitta col, con un ponte tra passato, presente e futuro. PUNTO ...... Max Allegri, dopo il ko con il- La Juve ha una buona base, serve lucidità. Per noi stagione ... l'errore sarebbe quello di non tenere il buono per il futuro della. Speriamo che prima ...Ilsupera 1 - 0 laallo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e conquista matematicamente un posto in Champions League nella prossima stagione, salendo a 67 punti, a +6 sull'...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - 'Sapevo che era difficile vincere quando sono tornato, se avessi voluto vincere sarei andato in altre due parti'. Massimiliano ...Stefano Pioli, al termine della preziosa vittoria del suo Milan ai danni della Juventus per 0-1, si presenta in conferenza stampa post-gara soddisfatto. Il Milan, con i tre punti di questa sera, si qu ...