Juve-Milan 0-1 LIVE | Iling calcia altissimo | risponde Leao

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

All'Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...Inchiesta, tifosi bianconeri in protesta dopo gli ultimi sviluppi extra - campo: lo striscione apparso ...è lo striscione apparso sugli spalti dello Stadium in occasione della sfida contro il,...Commenta per primo C'è uno spettatore d'eccezione per Juventus -, gara che chiude il 37esimo turno di Serie A: come rivela Dazn , l'ex tecnico bianconero Antonio Conte , al momento libero dopo la fine dell'esperienza al Tottenham, si è fatto pizzicare sugli ...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Forma smagliante per Olivier Giroud, in gol anche in Juve-Milan. Il Milan si porta avanti nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juve grazie ad un bel gol di Olivier Giroud. Giroud gol in ...65' Punizione calciata da Paredes a centro area: batti e ribatti sventato da Tomori. Poi ripartenza di Leao negli spazi, che chiusura di Gatti in scivolata! 64' Entrata dura di Krunic ...