Juve-Milan 0-1 | Giroud vale la Champions | bianconeri fuori dalle prime 4

Commenta per primo Piove sul bagnato in casa Juventus , vicina alla seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Empoli. All'82' del match dell'Allianz Stadium contro il- sul punteggio di 1 - 0 per i rossoneri - Massimiliano Allegri , tecnico della Vecchia Signora , è stato costretto a sostituire Gleison Bremer per un problema muscolare. Al suo posto, è ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...1 Si chiude malissimo il rapporto fra Angel Di Maria e l'Allianz Stadium . L'argentino è appena stato sostituito al 63' di Juventus -, in quella che può essere la sua ultima partita a Torino da bianconero: bordate di fischi dalla tifoseria bianconera per il Fideo , deludente in questa stagione e negli ultimi giorni anche ...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Il Milan si qualifica alla Champions League 2023/2024: decisiva la vittoria per 1-0 contro la Juventus grazie ad un gran gol di Olivier Giroud al 40'. Con i tre punti strappati all’Allianz Stadium, la ..."Potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium perché hanno il contratto in scadenza", sono state queste le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, nel pre-partita della sfida ...