Juve-Milan 0-0 LIVE | Maignan dice no a Kean

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

si sfidano nella penultima giornata di campionato con in palio l'ultimo posto per la prossima Champions League . Ai rossoneri di Pioli basta conquistare un punto nella sfida all'...All'Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...Calciomercato.it vi offre il big match dell'Allianz Stadium' train tempo reale. Formazioni ufficiali Juventus - MilanJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, ...

Juve-Milan 0-0 | La Diretta La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Quella di oggi contro il Milan potrebbe essere per Angel Di Maria l'ultima ... "Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di un singolo, incluso il sottoscritto - precisa ...29' Rimessa a disposizione di Cuadrado: Di Maria scende basso a prendersi le chiavi della manovra, Krunic lo interrompe in out. 27' Kostic tenta l'uno contro uno, Calabria tiene ...