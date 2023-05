Juve | le pagelle di CM | Di Maria fischi meritati | Gatti errore fatale | Danilo almeno ci mette il cuore

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud, Kean FLOP: Gatti, Rabiot VOTI: a fine ...Alla fine però la Champions League è legittimata comunque, a prescindere dalla. Forse non è un miracolo, di sicuro è un grande traguardo....portato i giallorossi ad un solo punto dal Milan chiamato alla trasferta di Torino con la. ... l'unico attaccante che vede la porta in questo momento, in avanti Ledi Fiorentina - Roma 2 -...

Pagelle Juve Milan: delusione Di Maria, Gatti si addormenta VOTI Juventus News 24

Pagelle e tabellino di Juventus-Milan, big match dell’Allianz Stadium valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A ...Dal migliore al peggiore in campo: le pagelle del match di Serie A tra Juve e Milan dell'ex bianconero Di Livio ...