Juve | Bonucci | 'Futuro? Qualcuno se ne andrà Se la società punta ancora su di me | io ci sono'

vicina al pari in pieno recupero: al 92' Danilo ad un passo dal gol. Sul corner di Paredes il ... Juventus - Milan 0 - 1 Tabellino JUVENTUS (3 - 4 - 3): Szczsny; Gatti, Bremer (dal 83'), ...Laviene da una doppia, pesante delusione: l'uscita in Europa League e soprattutto la ... Tabellino e pagelle di Juventus - Milan JUVENTUS (3 - 4 - 3):Szczesny, Gatti, Bremer (81 ,), Danilo;...Ancora una volta, si ferma per infortunio (37' stsv ) Danilo 6,5: il migliore là dietro, anzi di tutta la. Avrebbe meritato il gol, ma quando va male poi finisce peggio. Cuadrado 5,5: ...

Leonardo Bonucci è intervenuto a Dazn nel postpartita di Juventus-Milan. Le sue parole. Sulle difficoltà della stagione: "Ci siamo compattati ...Nella sfida contro il Milan, Allegri ha perso Bremer per infortunio. Il difensore brasiliano infatti è uscito a pochi minuti dalla fine della gara e al suo posto è entrato Bonucci, ...