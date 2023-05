Juve | Allegri | ' Se avessi voluto vincere non sarei tornato'

...da un endorsement alle dichiarazioni di un compagno che poi erano finite sotto il fuoco di: ...vuota, a Pioli basta Giroud Calvo: 'Noi puniti ingiustamente, ma ormai è acqua passata...'. E ...Le nostre energie nervose sono finite a Siviglia - ha spiegato l'allenatore della, Max, dopo il ko con il Milan - Laha una buona base, serve lucidità. Per noi stagione anomala, sul ...Il Milan si prende l'ultimo posto utile per la prossima Champions League . È il verdetto della sfida all'Allianz Stadium, che vede i rossoneri di Pioli battere ladiper 1 - 0 grazie al colpo di testa di Giroud . Rivivi la diretta della ...

Incredibile Allegri: Se volevo vincere non tornavo alla Juventus Tuttosport

"E' stata una stagione anomala, non la auguro a nessun collega: altre squadre avrebbero fatto 50 punti in queste condizioni": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta pe ...Stefano Pioli, al termine della preziosa vittoria del suo Milan ai danni della Juventus per 0-1, si presenta in conferenza stampa post-gara soddisfatto. Il Milan, con i tre punti di questa sera, si qu ...