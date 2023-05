Juan Jesus | Tutti insieme siamo Campioni d' Italia

(Di domenica 28 maggio 2023), difensore del Napoli, tramite il proprio account Instagram, dopo la gara contro il Bologna, ha postato un messaggio per i tifosi azzurri. Queste le sue parole: "Grazie avoi tifosi che ci seguite anche adesso che abbiamo già vinto il campionato. E grazie anche perchè ci supportate sempre in trasferta e non ci lasciate mai soli., noi e voi,D'".

Dentro anche Zedadka per Zerbin eper Kim (79'), ma ormai il Napoli non ne aveva più. Nel Bologna entravano Medel per Bonifazi e De Silvestri per Posch (75'). Gollini sventava una ...Napoli (4 - 3 - 3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim (78'), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (86' Gaetano); Zerbin (78' Zedadka), Osimhen (66' Simeone), Kvaratskhelia (66' ...Dopo il raddoppio Spalletti inserisce Simeone, Zedadka, Raspadori eperdendo inesorabilmente le geometrie e le giuste posizioni. I due gol del Bologna e d il pareggio relativo fanno ...

Il Napoli pareggia, Juan Jesus dedica un commovente messaggio ai tifosi AreaNapoli.it

"Grazie a tutti voi tifosi che ci seguite anche adesso che abbiamo già vinto il campionato. E grazie anche perchè ci supportate sempre in trasferta e non ci lasciate mai soli. Tutti insieme, noi e voi ...Messaggio del difensore brasiliano del Napoli all'indirizzo dei tifosi azzurri dopo la sconfitta contro il Bologna.