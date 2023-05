...il tecnico per dirglielo e per ribadire l'essenza della: vincere ad ogni costo, perché il club è superiore, anche di fronte alle avversità e alle sconfitte. Lo scrive Xaviersul ...: "Cambio di panchina con l'arrivo di Giuntoli troppo presto per dirlo ma Allegri ha contratto oneroso" Il giornalista sportivo Xavierè tornato a parlare nelle scorse ...: "Lanon dovrà essere rinunciataria perché il Siviglia non è ne Real ne Barcellona" Della partita che attenderà laquesto giovedì sera contro il Siviglia ha parlato anche ...

Jacobelli: “La Juventus vive un momento opposto a quello del Milan” Pianeta Milan

Xavier Jacobelli ha messo in evidenza la situazione che vive la Juventus soffermandosi sulla figura del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis."La squadra italiana che ha vinto di più in Italia contro la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo". Sottolinea Xavier Jacobelli dalle colonne del Corriere dello Sport, dicendo che oggi la Ju ...