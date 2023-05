Italiani sempre più poveri | 1 su 4 non riesce a pagare le bollette | l’analisi IPSOS

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 28 maggio 2023) L’aumento delle spese mette in ginocchio gli, che si trovano in situazioni di povertà assoluta. Giovani e lavoratori i più colpiti. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da diverse problematiche: la crisi pandemica, l’aumento dell’inflazione, la guerra in Ucraina. Questi eventi hanno scatenato effetti devastanti sull’economia e sulle abitudini di vita degli. Aumenta la povertà tra le famiglie italiane (ilovetrading.it)In occasione della Plenaria dei firmatari del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica“, evento ideato dal Banco dell’Energia, l’ha diffuso un’inchiesta sulle opinioni e le condotte delle famiglie in relazione alla propria condizione economica e alla questione energetica. L’indagine dell’ha lo scopo di mettere in risalto le difficoltà affrontate in questo ...