Italia Under 20 | Nunziata | «Abbiamo passato un girone per niente scontato»

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di Carmine, commissario tecnico dell’20, dopo il passaggio agli ottavi di finale del mondiale L’20 si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale in Argentina. Di seguito le parole del ct Carmine– «Quello che siamo riusciti a passare non era unfacile e non c’era assolutamente nulla di. Segreto? Non neuno in particolare. Dopo la partita con il Brasile, la nostra convinzione è aumentata esponenzialmente: non era una partita facile, ma grazie alla disponibilità dei ragazzisuperato ogni difficoltà. Questi giocatori hanno lanciato un messaggio, sono degli ottimi calciatori e con il Brasile lo hanno ...

Le parole di Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'20, dopo il passaggio agli ottavi di finale del mondiale L'20 si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale in Argentina. Di seguito le parole del ct Carmine Nunziata. ...... ma l'assetto era comunque ottimo e il team, che io ritengo uno dei migliori in, ha ...è stato anche lui molto bravo conquistando anche il secondo posto di classe e vincendo la classifica...La Consar19 è campione d'. Battuta Trento in finale. Bovolenta Mvp Ravenna torna a vincere uno scudetto di pallavolo. I ragazzi della Consar , infatti, si sono laureati campioni italiani19 ...

Mondiale Under 20, l’Italia batte la Repubblica Dominicana e vola agli ottavi La Gazzetta dello Sport

L’Italia vince l’oro a Torregrande nella Formula Kite Youth European Championship 2023 e lo fa con Riccardo Pianosi che ha strappato il primato al cinese Qbin Huang (che non era in corsa per il titolo ...La formazione di Mineo superata 3-0 da Chieri nella gara per il bronzo. Da oggi iniziano le finali Under 16 con la Vap ancora in campo ...