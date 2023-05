Italia Loves Romagna | ecco gli Artisti che prenderanno parte al grande concerto-evento

(Di domenica 28 maggio 2023) La musica italiana insieme per la. È questo lo spirito che anima “ITALIA”, ilper sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco: BLANCO, ELISA, ELODIE, EMMA, GIORGIA, LUCIANO LIGABUE, MADAME, FIORELLA MANNOIA, GIANNI MORANDI, NEGRAMARO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, SALMO, TANANAI, ZUCCHERO. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno dellae dei suoi abitanti, 11 anni dopo “ITALIAEMILIA”, ilrealizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-: perché la musica e i suoi ...

La musica italiana insieme per l'Emilia Romagna devastata dall'alluvione. È questo lo spirito che anima 'Romagna', il grande concerto evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco: ...Sono stati annunciati i nomi degli artisti che parteciperanno al concerto di beneficenza 'Romagna' che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia , location nota anche come Campovolo , il prossimo 24 giugno. Il concerto è stato organizzato per sostenere le popolazioni colpite ...La musica italiana, con il supporto del Ministero della cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate un grande evento ribattezzatoRomagna che si terrà sabato 24 giugno nell'arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia. Sul palco ci saranno: BLANCO, ELISA, ELODIE, EMMA, GIORGIA, LUCIANO LIGABUE, MADAME,...