Italia agli ottavi dei Mondiali Under 20 2023 | data | avversaria | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di domenica 28 maggio 2023) L’si è qualificatadi finale dei20: ecco le informazioni su, prossimatv edel prossimo match degli azzurrini. La squadra di Nunziata ha concluso la fase a gironi a 6 punti (vittorie contro Brasile e Repubblica Dominicana, sconfitta contro Nigeria), passando come seconda e proseguendo il suo cammino. La sua prossimasarà la prima classificata del gruppo E, con ogni probabilità l’Inghilterra, anche se manca l’ultima giornata della fase a gironi. Il match è in programma alle ore 23.00 di mercoledì 31 maggio,tv su Rai Sport, ...

Gli Azzurrini battono la Repubblica dominicana e passano il turno. Altri novanta minuti per il difensore di proprietà gialloblù L'Italia Under 20 vola agli ottavi dei Mondiali di categoria: con la vit ...