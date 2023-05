Isola dei Famosi | Cristina Scuccia sogna di essere incinta | “Ho un forte desiderio di maternità”

(Di domenica 28 maggio 2023)ha svelato di avere undi. Durante un’intervista improvvisata con Marco Mazzoli, la concorrente più “attenzionata” de L’deiha fatto delle rivelazioni.di, intervistata da Mazzoli ha parlato nuovamente della persona che l’aspetta fuori dall’: “Hai saputo che sono fidanzata? Che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...greca dell'Egeo e quindi stato membro Ue, sollevando le proteste in seno all'Onu di Atene. Di contro Nicosia, al fine di accelerare una decisione relativa allo sfruttamentocopiosi ...Cristina Scuccia ha svelato di avere un forte desiderio di maternità. Durante un'intervista improvvisata con M arco Mazzoli , la concorrente più "attenzionata" de L'Famosi ha fatto delle rivelazioni., Cristina Scuccia sogna di essere incinta Cristina , intervistata da Mazzoli ha parlato nuovamente della persona che l'aspetta fuori dall': '...Il segretario territoriale Giovanni Musumeci ha invece portato i saluti della Ugl catanese, esaltando il valorecongressi di base che si sono svolti ed hanno garantito la massima partecipazione ...

"Isola dei famosi 2023", prova di memoria per i naufraghi di Playa Fantasma TGCOM

Gela. Per la procura l’affondamento della motobarca “Liberante” fu dovuto ad un danneggiamento. Le accuse sono mosse ad un ex dipendente della società Archimede, che opera al porto isola nei servizi a ...L’assemblea della federazione Ugl Comunicazioni, che si è riunita ieri mattina nella sala conferenze de “Le Palme beach club” di Catania per il congresso provinciale, ha confermato nella carica di ...