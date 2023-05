Inzaghi verso Istanbul con IL dubbio di formazione | Lukaku o Dzeko?

IL RECUPERO - Henrikh Mkhitaryan è fermo dalla semifinale di ritorno di Champions League ...finale di Coppa Italia contro la Fiorentina - non sarà corso alcun tipo di rischio e l'idea di...... in tanti ripenseranno con il sorriso dipinto sul volto a quel sabato 15 aprile, quando il burrone era lì a un passo, einvece di finirci dentro, ha sterzato, guidandola gloria. PROMO ...Poi gli acuti contro Napoli e Lazio (e prima ancora Roma) per lanciare la volatail ...avventura rossonera (l'ultimo 9 del Milan riuscito a segnare una tripletta in campionato era stato...

Reggina, Inzaghi verso i playoff: "Questo gruppo lotta fino alla fine" Sportitalia

VERSO CITY-INTER Big Rom è tornato quello di Conte e l'intesa con Lautaro funziona a meraviglia, Inzaghi avrà due settimane per scegliere tra lui e Dzeko… Leggi ...Il 15 aprile la sconfitta che sembrava aver compromesso irrimediabilmente la stagione, poi la rinascita: sei successi in 7 partite, la conquista della finale di Istanbul in Champions e della Coppa Ita ...