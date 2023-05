Inter | per la finale di Champions si va verso ok Uefa a maglia nerazzurra | niente giallo col City

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) L’giocherà quasi certamente con la classicaladi Istanbul contro il Manchester. Per l’atto conclusivo dellaLeague, riporta la Gazzetta, sono stati gli inglesi a scegliere per primi la, giocando “in casa” come da sorteggio. Hanno scelto, ovviamente, la classificatendente all’azzurro. Colori che in parte richiamano quelli dei ragazzi di Inzaghi, ma l’sembra pronta a concedere il via libera per utilizzare la prima. In caso contrario, si sarebbe optato per la divisa gialla. SportFace.