Inter | obiettivo raggiunto in anticipo Riposo prima della finale

(Di domenica 28 maggio 2023) L’hal’Champions League con una giornata in. La vittoria contro l’Atalanta è valsa il momentaneo secondo posto, ora due settimane didi Istanbul. QUALIFICAZIONE – L’è salita a quota 69 punti in campionato. La vittoria contro l’Atalanta ha permesso ai nerazzurri di salire a +8 dal quinto posto, quindi aritmeticamente in Champions League per la prossima stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso una stagione di alti e bassi in Serie A nel miglior modo possibile, vincendo e facendo festa in un San Siro da record. Sei vittorie nelle ultime sette per superare Milan, Lazio e Juventus, oltre alla Coppa Italia contro la Fiorentina e laottenuta ai ...

Dunque, una partita fondamentale per i padroni di casa che hanno l'di portare a casa i ... ZanettiCLASSIFICA SERIE A:Napoli punti 86,* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, ...... con il ritorno dei quarti di Champions alle porte, l'era una squadra sull'orlo di una crisi ...3 - 1 di domenica scorsa al Maradona è stato ininfluente ai fini del raggiungimento dell'...... il francese aveva raccontato le sue emozioni a BT Sport dopo il ko nell'euroderby con l', ... Per mettere il sigillo su un altro, seppur minimo, e riordinare le idee per la prossima ...

VIDEO - Inter-Atalanta 3-2, Tramontana: "Obiettivo raggiunto, si chiude bene davanti al pubblico di... Fcinternews.it

Il 15 aprile la sconfitta che sembrava aver compromesso irrimediabilmente la stagione, poi la rinascita: sei successi in 7 partite, la conquista della finale di Istanbul in Champions e della Coppa Ita ...Inter, è sempre Champions", si legge stamane in apertura sul QS. Dopo il trionfo in Coppa Italia, la squadra di Inzaghi ospita l'Atalanta a San Siro. Basta un punto per ...