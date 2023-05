Inter | Lautaro Martinez non parte con l’Argentina | i motivi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023)-Atalanta è stata decisa dal gol, il terzo, segnato da: l’attaccante sta facendo faville in nerazzurro ma non partirà con. Idella decisione.MANCATA CONVOCAZIONE ? Si può con certezza dire che gli ultimi impegni siano stati unshow (vedi articolo). L’attaccante ha deciso la finale di Coppa Italia e anche-Atalanta. Si è perciò dimostrato fondamentale e imprescindibile per Simone Inzaghi, non saltandone di fatto una. Nonostante il Mondiale nel mezzo della stagione. In ogni caso, tuttavia,non lo convocherà per la la tournée di giugno in Asia. Isi sottoporrà a un ...