Inter | inizia la missione Istanbul | le ultime sui recuperi di Mkhitaryan e Correa E Skriniar

(Di domenica 28 maggio 2023) Archiviata la pratica Champions League grazie al successo per 3-2 sull'Atalanta, in casaè partita laIstabul. Simone...

Gosens 6 : Soldato diligente e generoso, entra esubito a martellare sulla fascia con la ... de Roon 5,5 : In mezzo al campo comanda l'e non ce n'è neanche per lui, che solitamente sa come ...Avvio fulmineo dell', che trova due reti in meno di 180 secondi e pare indirizzare il match. ... L'Atalanta incassa, si riorganizza ela sua gara. Ci provano Hojlund e Koopmeiners , ma Onana ...la girandola delle sostituzioni con Dzeko, De Vrij, Asllani e Darmian gettati nella mischia. ... San Siro festeggia già l'. Leggi anche Futuro di San Siro: lunedì tavolo con, Milan, ...

Inter, inizia la missione Istanbul: le ultime sui recuperi di Mkhitaryan ... Calciomercato.com

Il gesto è stato plateale, subito dopo il gol che ha stappato il match: "io resto qui". Con il pugno chiuso e l’indice ben rivolto verso terra. Certo, di mezzo c’è ancora tanta vita e l’Inter dovrà nu ...Il tecnico nerazzurro ha parlato al termine del match vinto contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: tutte le dichiarazioni ...