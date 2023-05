Inter-Atalanta | le pagelle | D’Ambrosio unica insufficienza ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023)decreta l’accesso sicuro della squadra di Simone Inzaghi in Champions League (vedi articolo). Il migliore, per il Corriere dello Sport, è stato Lautaro Martinez.quella di DaniloSBAVATURA ? L’fa una grande partita sotto gli occhi del suo pubblico a San Siro contro l’e conquista la qualificazione in Champions League. Il migliore, per ledel Corriere dello Sport, è stato Lautaro Martinez premiato con un 8. Sufficienza anche per André Onana, nonostante i due gol subiti e la scelta della Lega Serie A di assegnare l’autogol.sbavatura è quella del 5.5 dato a Danilogiustificato soprattutto con il “grave liscio” ...