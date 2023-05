Inter a riposo | poi tappa Istanbul! Novità Skriniar e Mkhitaryan ? SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023) L’ha messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Atalanta. Adesso due giorni di. Qualchesu, ora testa esclusivamente alla finale di Champions League. Conquistata in tre giorni Coppa Italia e qualificazione alla prossima Champions League, adesso per la Beneamata tutte le energie saranno poste verso la finale di Istanbul. I nerazzurri avranno due giorni diall’indomani della sfida vinta contro l’Atalanta. Come riferisce Marco Barzaghi su Sport Mediaset XXL, in settimana torneranno ad allenarsi col gruppo sia Henrikhche Milan. Dunque, entrambi saranno a disposizione per il ...