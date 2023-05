Infortunio più grave del previsto | la stagione di un Bomber di Serie A si è conclusa

Non si fermal'Inter di Inzaghi che nell'ultima stagionale a San Siro batte 3 - 2 l'Atalanta e si qualifica ... Davanti si rivede finalmente la LuLa complice anche l'ennesimodi Correa. Ad ...... al termine di una stagioneche positiva. I felsinei, dopo aver battuto per 1 - 5 la Cremonese ... QUI NAPOLI " Assenti perDi Lorenzo, Ndombelé e Politano e lo squalificato Elmas. ...... Leo viene da une non poteva garantircela. Giocherà in questi playoff ma oggi c'era bisogno anche di altro". Persino Nandez, che sembra tra iin forma, è dovuto uscire. "Ha dato tutto,...

Infortunio più grave del previsto, la stagione di un Bomber di Serie A ... Calciomercatonews.com