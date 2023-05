(Di domenica 28 maggio 2023) Ildi Pep Guardiola può esultare, il pericolo numero uno per laè andato ko. Tutti i dettagli Una gara sentita da tutto il popolo inglese e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Un trionfo a cui fanno da contraltare ledi Dabo, che ha sbagliato per il Coventry il ... L'autore del gol deve uscire 5' dopo pere nel finale vince la paura: si va ai supplementari. ...L'unica nota dolente è l'di Antony, apparso piuttosto serio: difficile che il brasiliano ... tanto che il brasiliano esce incon il supporto della barella; al suo posto entra ...... ecco il peggiore dei verdetti per il club dopo il bruttodell'attaccante. Il Getafe, ... Allianz Stadium (LaPresse) - Calciomercato.itCostretto ad abbandonare inil terreno di gioco ...

Infortunio e lacrime, è ufficiale: salterà la finale col Manchester City Calciomercatonews.com

Andrea Masiello non ci sarà. La notizia, che già era nell’aria visti i precedenti stagionali che hanno sempre visto il difensore del Sudtirol evitare sistematicamente i ...Minuto 86 di Sampdoria-Sassuolo. Dejan Stankovic lo richiama in panchina. Tutto lo stadio 'Luigi Ferraris' in piedi ad applaudire il suo capitano, ininterrottamente. I suoi compagni di squadra si stri ...