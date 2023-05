Inefficienze e ritardi | le carte inchiodano Bonaccini L' Emilia Romagna affonda nella sua burocrazia

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 28 maggio 2023) Per l’alluvione inemergono la mancata costruzione della cassa di espansione sul fiume Santerno e il fiume Lamone, non in sicurezza, tra le primeche mettono, da otto anni sino ad oggi commissario straordinario al dissesto idrogeologico dell', di fronte alle proprie responsabilità. Ma come il Santerno, poi esondato e indicato nei documenti della Regione per una criticità alta, e il Lamone, che ha portato sott’acqua una parte rilevante di Faenza, non hanno sortito interventi urgenti, così è accaduto per il resto. Anzi di recente, subito dopo il disastro si è svolto il dibattito in sede di consiglio regionale in cui, oltre a non Segui su affaritaliani.it