Incidente in poligono Aviano | ferito marito viceministro Gava

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Il colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari,delall’Ambiente Vannia, è rimastoin unavvenuto ieri pomeriggio aldi tiro di. A quanto riportano i media locali, il colonnello è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un’arteria. L’ufficiale dell’Arma è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a un lungo intervento che si è concluso bene ed è attualmente fuori pericolo. Dibari è in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, marito del viceministro all'Ambiente Vannia Gava, è rimasto ferito in unavvenuto ieri pomeriggio aldi tiro di Aviano. A quanto riportano i media locali, il colonnello è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un'arteria. ...... marito del viceministro per l'Ambiente Vannia Gava, ferito a una gamba a seguito di unavvenuto ieri pomeriggio, sabato 27 maggio, neldi tiro di Aviano. Uno sparo accidentale che ...Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito in unavvenuto aldi tiro di Aviano. Lo riportano i media locali precisando che l'è avvenuto ieri alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di ...

Sparo accidentale al poligono, ferito colonnello dei carabinieri PordenoneToday

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un'arteria. Ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a un lungo intervento ...Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al poligono di ...