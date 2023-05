Incidente a Perugia | tra i tre morti il campione Gigli Un' altra vittima nel Vicentino e una nell' Aretino

Erano in quattro a bordo di una Ford Fiesta viaggiavano sul raccordo autostradale- Bettolle in località Torricella Magione all'alba di oggi. la loro auto è uscita di strada ...L'altro...🔊 Ascolta l'articolo Un gravesi è verificato durante la notte sul raccordo autostradale A1 a Magione, precisamente a Torricella, nella provincia di, causando la morte di tre giovani. Gli interventi di soccorso ...Lo hanno riferito i vigili del fuoco di. Dopo essere finita fuori strada, la vettura si è ... Scontro frontale tra due auto nel Vicentino, una vittima Un uomo di 67 anni è morto in un...

Due incidenti in provincia di Perugia a poche ore di distanza: 4 ragazzi morti e uno ferito gravemente Virgilio Notizie

Erano a bordo di un’auto sbandata e uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia-Bettolle i tre giovani morti in località Torricella di Magione. Lo… Leggi ...PERUGIA - Quattro giovani hanno perso la vita a seguito di due incidenti stradali in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto stamane sul raccordo autostradale Perugia- Bettolle, in loca ...