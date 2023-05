Incidente a cavallo per il portiere del Psg Sergio Rico | è grave

(Di domenica 28 maggio 2023) Ildel Psgha subito unquesta domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbeverato in ospedale a Siviglia con un trauma ...

Il portiere del Psg Sergio Rico ha subito un gravequesta domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti. Mentre era in ...Lo spagnolo Sergio Rico, portiere di riserva del Paris Saint - Germain, è rimasto coinvolto in bruttodomenica. Il 29enne era con la moglie a El Rocio, nella provincia di Huelva, quando il suo animale è stato colpito da un altro. Rico è stato disarcionato ed è caduto, ...Sergio Rico, secondo di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint - ...

Incidente a cavallo per Sergio Rico, grave il portiere del Paris Saint ... Open

