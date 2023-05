Incendiato il dehors di un bar | Free Quarto | “Scendiamo per le strade”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra venerdì e sabato alcune persone, al momento ignote, così come le motivazioni hannoildel Bar Principe in via Campana. Trasversale la condanna politica di questo atto vile. In prima linea il gruppoche sottolinea come “la camorra è una montagna di merda!!!!. Un messaggio che va gridato con forza scendendo per ledel territorio tutti insieme”. Per tanto il gruppo rivolge “un appello a tutte le forze politiche del territorio, senza distinzione tra vinti e vincitori delle ultime elezioni amministrative, ad organizzazione una manifestazione contro la criminalità organizzata in ogni sua nomenclatura coinvolgendo tutti i cittadini, a cominciare dai bambini cui, quotidianamente, a scuola nelle lezioni classiche e nei progetti ...