In 3 sullo scooter e senza casco a Napoli | c’è anche Ultimo | “Chieda scusa”

(Di domenica 28 maggio 2023) In treindossare il. Tra i passeggeri a bordo, se si aguzza lo sguardo, c’èun volto noto del panorama musicale italiano. Parliamo di, il cantautore di San Basilio, che a febbraio è statotra i big in gara a Sanremo. In 3L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dal video in questione si vedrebbe infatti il contate a bordo di unocon altre tre persone, e se già questo di per sé è una violazione alle regole della strada, la cosa ancora più grave ..."Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli su unocon altre due persone. Nessuno, compreso l'artista, indossa il casco . Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un ...Ultimo senza casco. L'accusa e la richiesta . Ultimo e il legame con Napoli . Ultimo senza casco. Nel video, che circola da ore sul web ed è rimbalzato più volte su ...

Ultimo in tre senza casco sullo scooter a Napoli, polemiche: «Chieda scusa» L'Unione Sarda.it

ALPAGO (BELLUNO) - Un 56enne di Pieve di Soligo (Treviso) è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, domenica, a La Secca di Alpago, lungo il lago di Santa Croce.Polemiche per il video che riprende il famoso cantante romano a Napoli con due amici mentre percorre i vicoli noncurante delle regole ...