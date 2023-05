Ilary Blasi | il gesto che lascia tutti senza parole | ”Sei un pazzo” | Lo ha fatto solo per lei

(Di domenica 28 maggio 2023) La conduttriceè stata informata di unper lei: non lo poteva assolutamente immaginare.hauna lunga gavetta ed ha così conquistato un ruolo importante in casa della rete televisiva Mediaset.dubbio la sua posizione le permette di avere un nutrito numero di haters che spesso la criticano per i modi e soprattutto accusano la conduttrice di essere su Canale 5 grazie al suo matrimonio con Francesco Totti. Una grave accusa che da anni la insegue ma che di recente è statadubbio smentita. Laè infatti tornata al timone dell‘Isola dei Famosi perché corteggiata dalla Mediaset anche dopo il divorzio dall’ex capitano ...

Nonostante le insistenze di, infatti, ha preferito non rivelarne l'identità. Durante il daytime trasmesso oggi, Marco Mazzoli, noto speaker radiofonico, ha intervistato la sua compagna d'...La Caldonazzo ha anche fatto un appello direttamente a. Ecco le parole della naufraga riportata da Biccy: Scopri le ultime news sull 'Isola dei FamosiLa prossima puntata de L'Isola dei Famosi si preannuncia al vetriolo: Nathaly Caldonazzo ha infatti chiesto alla conduttricedi mandare in onda in prime time su Canale Cinque le immagini in cui Andrea Lo Cicero ha parlato male di Marco Mazzoli. Al reality show dei naufraghi è di nuovo in corso una rissa tra la ...

Chanel Totti identica a mamma Ilary, due gocce d'acqua nel selfie allo specchio Today.it

Dopo una lite avvenuta con Andrea Lo Cicero, la naufraga Nathaly Caldonazzo chiede a Ilary Blasi e alla produzione de "L'isola dei famosi" di mostrare la verità nel corso della diretta di lunedì sera.Nelle scorse ore a spiazzare Ilary Blasi è stato il gesto folle di un fan. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice attraverso una storia su ...