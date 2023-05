Il valore di bere la propria storia

Leggi su linkiesta

(Di domenica 28 maggio 2023) All’apparenza è burbero e scontroso, Ruben Larentis, ma se parla del suo lavoro e dell’effetto che produce sulle persone, la sua emozione è palpabile e quasi stupita. Dopo 37 anni di lavoro sempre nella stessa cantina, questo enologo anomalo, molto schivo e restio a lasciarsi andare, sta per concludere la sua lunghissima esperienza alla Ferrari, e proprio in questi giorni potrà dichiararsi ufficialmente pensionato. La sua è stata una vita dedicata a Giulio Ferrari: le bollicine italiane che prima di tutte si sono ispirate al modello francese e hanno determinato un cambio di rotta nel panorama enologico italiano sono state la sua quotidianità, prima come assistente di Mario Lunelli, storico enologo della Maison trentina, e poi come winemaker che ha trasportato questo vino nelladel nostro Paese. A poche settimane dalla pensione, un gruppo di giovani ...