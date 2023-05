Il sospetto | Mourinho | un'ammonizione per saltare lo Spezia e salutare la Roma con la finale di Europa League

Maha ancora un jolly pesantissimo da giocarsi, ovvero la finale di Europa League di ... Spalletti, ieri in () silenzio stampa, lo sa bene ed è probabile che voglia batterlo, anche per ...Nella ripresa vede bene su un contattoin area viola e sul gol (regolare) di Jovic. ... La chiusura del campionato per la squadra diè invece fissata per il prossimo fine settimana ...... specialità della casa, contro la Roma di. Massimiliano Allegri finisce la sua seconda ... A quel punto aveva già messo i brividi con un controllo braccio - corpo moltoFagioli, poi ...

Mourinho, giallo e squalifica sospetta: perché la finale di Europa League può essere l'ultima partita con la … Repubblica Roma

Minuto 82 di Fiorentina-Roma. Filippo Missori è a terra dopo aver subito fallo. Mourinho schizza dalla panchina, e come sottolinea Repubblica lo fa un po' a sorpresa considerata la partita (quasi un'a ...Al termine della gara a Dazn è stato reso noto che nessun tesserato avrebbe parlato: il motivo sembrerebbe essere il voler tenere l'attenzione alta in vista di mercoledì ...