Il principe William e Kate voleranno in Giordania per il royal wedding?

(Di domenica 28 maggio 2023) IlMiddleton si preparano ad un viaggio fuori dal Regno Unito per uno deidell’anno? La Famiglia Reale diè pronta per fare grandi festeggiamenti la prossima settimana, in occasione del matrimonio del figlio maggiore del re Abdullah II e della regina Rania. Ilereditario Hussein, infatti, sposerà la sua fidanzata di lunga data, Raja Al Saif, il 1 giugno. La regina Rania ha condiviso la sua gioia pubblicando anche alcune fotografie della tradizionale festa pre-matrimoniale di Rajwa, che si è svolta lunedì al Madareb Bani Hashem della Corte Reale hashemita. Come è emerso in via ufficiale, la cerimonia nuziale dell’erede al trono si svolgerà presso il Palazzo Zahran ad Amman e diversi reali stranieri hanno già ...