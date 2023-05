Il prezzo del gas cola a picco | quanto risparmieranno le famiglie nei prossimi mesi

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) Da 140 a 24,8 euro. È questa la rotta dell'andamento dei prezzi del gas, con il megawattora ritornato come quotazione ai livelli di ottobre 2021, con la guerra tra Russia e Ucraina ancora ben lontana. Ovviamente la notizia non piace per nulla a Mosca, ma fa felicie imprese, oltre che i governi, che hanno dovuto sostenere i rincari con aiuti per le bollette. E Repubblica fa il conto sui risparmi in arrivo: “Se la tendenza in atto dovesse proseguire, i minori costi per la famiglia media italiana potrebbe aggirarsi nel corso del 2023 tra 800 e 1.200 euro, secondo i calcoli di alcuni operatori, mettendo insieme sia la spesa per le bollette dell'elettricità sia per quelle del gas”. Il minor costo delle bollette dipenderà dalla situazione economica generale e dafarà freddo il prossimo inverno. E intanto il 4 giugno l'Arera fisserà ...