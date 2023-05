“Il mondo che va” | intervista all’autore Goffredo Palmerini

(Di domenica 28 maggio 2023) di Domenico Logozzo * “Ilche va – scrive l’editore – è un libro che fa posto a tutte le generazioni, intreccia voci e avvenimenti tra passato e futuro, tra storie di rinascita e speranza”. Facendo seguito al grande successo della “prima” a L’Aquila, il dodicesimo lavoro letterario dell’affermato giornalista e scrittore, verrà presentato in primavera in un tour italiano. Il volume di 355 pagine (One Group Edizioni) è dedicato a Papa Francesco che “dopo Celestino V ha fatto a L’Aquila il dono più grande” partecipando il 28 agosto dello scorso anno all’apertura della Porta Santa, nella Perdonanza n.728. Spiega l’autore: “Il titolo scelto da Francesca Pompa esprime l’ottimismo dei giorni e degli anni che abbiamo davanti, il desiderio e la responsabilità di portare ciascuno il proprio contributo per renderli ...

Le sfide di unnuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Scarpetta ha sottolineato"c'e' molto da fare in termini di politiche del lavoro, della formazione, sociali e ......i commenti di pronta guarigione arrivati dalpolitico. 'Auguro al colonnello Dibari di superare questo grave incidente ed esprimo vicinanza alla viceministra Gava per il difficile momento...'Giorgia è un fenomeno incredibile: una donnasi è fatta totalmente da sola con mille difficoltà eriesce a emergere in unchiuso come quello della Destra romana con una tenacia ...

Il mondo che va – Corriere Peligno Corriere Peligno

Forse schiacciato dalla concorrenza, il film ha terminato la sua corsa al box office con un deludente totale di 93 milioni a livello domestico e appena 207 milioni in tutto il mondo: considerando che ...28 mag 2023 - Il chitarrista americano con la sua immancabile band torna in Italia per un live a Milano 4 giugno ...