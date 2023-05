Il Milan batte 1 - 0 la Juventus e vola in Champions League

(Di domenica 28 maggio 2023) Giroud regala un posto inal: un colpo di testa del francese in chiusura di primo tempo, infatti, basta ai rossoneri perre laallo Stadium e per conquistare la ...

È appena la terza volta in 50 anni che illa Juventus all'andata e al ritorno e probabilmente andrà considerato anche questo al momento dei giudizi. @GianniVisnadiIlla Juve a Torino con un gol di Giroud e si qualifica matematicamente per la prossima Champions League, seguendo Inter e Lazio. I bianconeri, invece, perdono l'opportunità di superare la ...Veneti e liguri si presentano appaiati agli ultimi 90' con due trasferte ostiche cone Roma. Probabile quindi uno spareggio in gara unica visto che da quest'anno tra due squadre appaiate non ...

Fuochi d'artificio tra Sampdoria e Sassuolo, in quella che è l'ultima esibizione a Marassi dei blucerchiati nella stagione più amara: ...Vittoria e Champions League conquistata. Il Milan si prende definitivamente il quarto posto in classifica battendo la Juventus nel posticipo della trentasettesima giornata di serie A; a decidere la co ...